LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2026 in DIRETTA | si alza la palla a due per il big match della 22a giornata
Alle 20:30 si tiene la partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, valida per la 22ª giornata di Serie A basket 2026. La palla a due viene alzata e subito si registra un punteggio di 7-6 con un tiro da due punti di Leandro Bolmaro che avvicina Milano a un punto. Poco dopo, Josh Nebo segna un appoggio che ribilancia il punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Jumper di Leandro Bolmaro per riportare Milano a -1. 7-4 Appoggio di Josh Nebo per rispondere. 7-2 Derrick Alston Jr. in accelerazione! Parziale di 5-0 delle V-nere. 5-2 CARSEN EDWARDS! TRIPLA. 2-2 Shavon Shields si mette in proprio e pareggia subito. 2-0 Saliou Niang in campo aperto dopo la stoppata in difesa di Diouf su Bolmaro. Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! 19:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach: Edwards Alston Jr. Diouf Jallow S. Niang (Virtus Bologna); Ellis Shields Nebo LeDay Bolmaro (Olimpia Milano) 19:55 E’ il momento della presentazione dei due roster. 🔗 Leggi su Oasport.it
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