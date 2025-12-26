CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Edwards Pajola Niang Alston Jr. Diouf (Virtus Bologna); Walkup Dorsey Vezenkov Papanikolau Milutinov (Olympiacos Pireo) 20:25 Squadre che hanno completato il riscaldamento e ora vengono presentate al pubblico della Virtus Arena, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. Debutto in Eurolega per Monté Morris, giocatore dal lungo trascorso in NBA tra Denver Nuggets, Phoenix Suns e Indiana Pacers. 20:22 Coach Dusko Ivanovic, attraverso il sito della società bolognese, ha presentato così la sfida odierna: “ L’Olympiacos è sicuramente una delle migliori squadre in Eurolega, con giocatori di grande esperienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un cambio di marcia, si alza la palla a due alla Virtus Arena

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un cambio di marcia

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida di ferro contro la capolista, palla a due alla Virtus Arena

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un cambio di marcia; Dove vedere Virtus Bologna-Olympiacos e tutto lo sport in tv del 26 dicembre; Bologna-Olympiacos live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 14-12, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida equilibrata dopo 5' - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:25 Squadre che hanno completato il riscaldamento e ora vengono presentate al pubblico della Virtus Arena, con ... oasport.it