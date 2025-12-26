LIVE Virtus Bologna-Olympiacos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve un cambio di marcia si alza la palla a due alla Virtus Arena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Edwards Pajola Niang Alston Jr. Diouf (Virtus Bologna); Walkup Dorsey Vezenkov Papanikolau Milutinov (Olympiacos Pireo) 20:25 Squadre che hanno completato il riscaldamento e ora vengono presentate al pubblico della Virtus Arena, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. Debutto in Eurolega per Monté Morris, giocatore dal lungo trascorso in NBA tra Denver Nuggets, Phoenix Suns e Indiana Pacers. 20:22 Coach Dusko Ivanovic, attraverso il sito della società bolognese, ha presentato così la sfida odierna: “ L’Olympiacos è sicuramente una delle migliori squadre in Eurolega, con giocatori di grande esperienza. 🔗 Leggi su Oasport.it
