LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 61-54 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sorpasso bolognese nella ripresa i meneghini rimangono in scia

Segui la diretta della partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2026. Dopo un primo tempo equilibrato, la Virtus ha preso il comando nella ripresa, mantenendo un margine di vantaggio. Aggiorna la partita in tempo reale per restare informato sui punteggi e sulle principali azioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-60 22 anche per Marko Guduric per il -9 Olimpia. 69-58 Giro perfetto in lunetta di Morgan che sale a quota 19 punti. 67-58 Josh Nebo con la schiacciata per cercare di scuotere Milano. 67-56 MATT MORGAN! TRIPLA, +11 VIRTUS. 64-56 Chiuso il 2+1 dall'ex giocatore dei London Lions. 63-56 MATT MORGAN! COL FALLO. 61-56 Quinn Ellis dal pitturato. 61-54 Karim Jallow da due. 59-54 Shavon Shields da tre! Milano non molla, -5. 59-51 Luca Vildoza con un altro canestro! 8 punti per l'argentino e massimo vantaggio Virtus a +8. 57-51 12 per Luca Vildoza a cronometro fermo. Fallo tecnico fischiato a Shavon Shields per proteste eccessive.

