LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Elisa Longo Borghini percorso lievemente modificato

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben ritrovati alla diretta del Trofeo Binda 2026, che si svolge oggi con un percorso leggermente modificato rispetto alle edizioni precedenti. La corsa è seguita con attenzione, con l’Italia che schiera Elisa Longo Borghini tra le principali favorite. La gara è in corso e gli appassionati possono aggiornarsi in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Trofeo Binda 2026. L’organizzazione comunica di aver modificato il percorso riducendolo di circa 6 km a causa delle nevicate che hanno interessato nella notte le salite poste nella prima metà di gara. Non ci saranno dunque Castelveccana e Masciago Primo, con il kilometraggio che scende dai 152.7 km originari ai 146.1 km previsti dopo la modifica. Si partirà sempre alle 13.09. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 152.7 chilometri con pochissima pianura da affrontare per le protagoniste del grande ciclismo internazionale femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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