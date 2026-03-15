LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Elisa Longo Borghini a breve il via ufficiale

Alle ore 12:55, le cicliste stanno per iniziare i chilometri neutralizzati del Trofeo Binda 2026, con l’Italia che schiera Elisa Longo Borghini come protagonista. La gara sta per partire ufficialmente, e i partecipanti sono pronti a mettere in moto le biciclette. La corsa si svolge su un percorso che si svilupperà nel territorio, con le atlete che si preparano all’avvio reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:55 Le atlete stanno per affrontare i chilometri neutralizzati. Sta per iniziare il Trofeo Alfredo Binda 2026. 11:52 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Trofeo Binda 2026. L’organizzazione comunica di aver modificato il percorso riducendolo di circa 6 km a causa delle nevicate che hanno interessato nella notte le salite poste nella prima metà di gara. Non ci saranno dunque Castelveccana e Masciago Primo, con il kilometraggio che scende dai 152.7 km originari ai 146.1 km previsti dopo la modifica. Si partirà sempre alle 13.09. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Longo Borghini, a breve il via ufficiale Articoli correlati LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Longo Borghini, percorso lievemente modificatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Trofeo Binda 2026. LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trofeo Binda Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streaming; Trofeo Alfredo Binda 2026, il percorso e le favorite; Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il tris; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (9 – 15 Marzo). Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il trisÈ il momento di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della prima parte di stagione. Si corre il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio. La ... oasport.it LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 152.7 chilometri con pochissima ... oasport.it Modificato il percorso del Trofeo Alfredo Binda a causa della neve nella zona del primo GPM. facebook Ak via il Trofeo Alfredo Binda, il grande ciclismo femminile torna tra Luino e Cittiglio - x.com