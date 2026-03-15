LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan vuole lo sprint finale

Oggi si svolge l'ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Civitanova Marche e arrivo a San Benedetto del Tronto. La corsa è in corso e tra i partecipanti c’è Jonathan Milan, che punta a conquistare lo sprint finale. La tappa viene seguita in diretta da OA Sport, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto. In tutte le 61 edizioni della corsa almeno una tappa è arrivata nella città che oggi ospita il traguardo. Di 142 km, la frazione sembra favorire la volata e presenta un solo GPM, quello di Ripatransone (8.4 km al 4.6% medio). Questa salita termina ai -90 km, conclusa la discesa ci saranno 77 km completamente piatti. A 63 dall’arrivo si entrerà nel ciruito finale di San Benedetto del Tronto, che sarà affrontato cinque volte dai corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vuole lo sprint finale Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cerca un acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tra poco lo sprint di SarnanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. Altri aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cerca un acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Si chiude con il colpo di Milan?Oggi, domenica 15 marzo, si chiuderanno i battenti alla Tirreno-Adriatico 2026. Dopo la tappa decisiva di ieri, terminata con la vittoria di Isaac Del ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino facebook Su #Rai2 in evidenza nel pomeriggio la gara ciclistica Tirreno-Adriatico che ha ottenuto il 5,9% di share con 562 mila spettatori. #AscoltiTv x.com