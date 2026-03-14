Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con il gruppo che si mantiene compatto mentre si avvicina lo sprint di Sarnano. La corsa prosegue lungo un percorso pianeggiante, con circa 20 chilometri prima dell’inizio del GPM di Sassotetto. La diretta segue minuto per minuto l’andamento della gara, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.30 20 km all’inizio del GPM di Sassotetto. 11.27 Accelerazione in gruppo da parte di Antonio Tiberi, in grande difficoltà ieri. 11.26 Per la seconda volta nella sua storia la Tirreno-Adriatico arriva a Camerino. La prima fu nel 2009, quando vinse Michele Scarponi. 11.24 30 km fatti, media che si aggira sui 49 kmh. 11.21 Ripresi Bettiol e Van Der Poel, gruppo che torna compatto. Per i corridori inizia ora una parte di leggera e costante salita, che terminerà allo sprint di Sarnano, tra 28 km. Da lì, però, comincia l’ascesa di Sassotetto, per cui sarà una fase della corsa molto dura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tra poco lo sprint di Sarnano

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