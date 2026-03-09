LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arensman al comando è il momento di Milan e Ganna

15.21 Antonio Tiberi chiude la sua prova in quinta posizione a 11? di svantaggio, grande prova dell'italiano della Bahrain. 15.20 Non brilla Roglic al primo intermedio, 13? lo svantaggio dello sloveno. 15.18 Prende il via Jonathan Milan. L'anno scorso chiuse quinto in questa cronometro, dove vinse Ganna. 15.17 Partito, il grande favorito per la tappa odierna, Filippo Ganna! 15.15 Tiberi paga 7? al primo intermedio, stesso tempo di Pellizzari. 15.14 Parte Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgroe), che può essere pericoloso per la vittoria.