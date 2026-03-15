LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo decimato dall’azione di Van Der Poel su Ripatransone

Oggi la corsa Tirreno-Adriatico 2026 prosegue con una tappa partita da Ripatransone, dove il gruppo si è ridotto a seguito dell’attacco di Van Der Poel. Mancano circa 80 chilometri alla fine e l’atleta sta portando avanti la sua azione in testa al gruppo, che cerca di reagire alla sua fuga. La corsa è in pieno svolgimento e la situazione si sta definendo strada facendo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 80 km alla conclusione. 14.00 Davanti continua, comunque, l’azione di Van Der Poel. E’ di 17? il distacco tra i due gruppi. 13.57 Attenzione perchè Philipsen non è nel primo gruppo, il belga deve aver perso le ruote negli ultimi tratti di Ripatransone. 13.54 Nel gruppo dei velocisti, dove c’è Milan, continua il ritmo della INEOS Grenadiers. De Lie, invece, è segnalato a 1’15” e difficilmente riuscirà a giocarsi il successo. 13.53 Corridori che affrontano ora la discesa che porta sul circuito finale. Vedremo se i due gruppi si ricompatteranno o si amplierà il distacco. 13.51 Arnaud De Lie si è staccato, anche, dal plotone inseguitore, il belga non sembra in grande condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo decimato dall’azione di Van Der Poel su Ripatransone Articoli correlati Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo decimato con l’azione di Van Der Poel su Ripatransone LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacca van der Poel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Tutto quello che riguarda LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com