Oggi la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 si svolge con un gruppo ridotto, dopo l’azione di Van Der Poel su Ripatransone. Durante la corsa, Danny Van Poppel si ritira, mentre il ciclista De Bondt viene ripreso dal gruppo. La gara continua con i corridori ancora in movimento, mentre gli aggiornamenti in tempo reale vengono trasmessi tramite la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 C’è il ritiro di Danny Van Poppel, intanto viene ripreso dal gruppo De Bondt. 13.39 Nel plotone davanti sono rimasti Philipsen e Andresen. Milan ha perso qualche centinaia di metri, ma è insieme a tutta la squadra. 13.37 Tra i fuggitivi c’è l’attacco di Azparren, fatica De Bondt. 13.37 Gruppo decimato dall’azione dell’olandese, probabilmente fatta per il compagno Philipsen. La fuga è a 36?, facilmente verrà ripresa su questa ascesa. 13.35 Azione di Van Der Poel in testa al gruppo. 13.35 Sopra i 45 kmh la prima ora di gara. 13.32 La fuga inizia l’ascesa di Ripatransone (8.4 km al 4.6% medio). 13.29 100 chilometri alla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo decimato con l’azione di Van Der Poel su Ripatransone

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