LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo il gruppo si prepara alla volata

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con circa 20 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. Il gruppo si sta preparando per la volata finale, mentre la squadra Jayco AlUla ha lanciato un attacco in coppia con Covi e De Bondt. La corsa è in piena fase decisiva e gli ultimi sforzi sono in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Scatenata la Jayco AlUla, attacco in coppia di Covi e De Bondt. 15.07 Grandi velocità quest’oggi, con la velocità media sui 45 kmh. 15.04 25 km al traguardo. 15.01 Quarto passaggio sull’arrivo di San Benedetto del Tronto. 15.00 30 km al termine della tappa. 14.57 Rientra in gruppo il belga. 14.54 De Lie sta rientrando in gruppo. 14.52 Decathlon CMA CGM Team e Soudal Quick-Step in testa al gruppo a dettare il ritmo. 14.51 Il gruppo di De Lie è segnalato a 50?, il belga potrebbe riuscire a rientrare in gruppo. 14.48 Ripreso Covi, 40 km al termine della frazione. 14.47 Ci prova, ancora, Alessandro Covi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, il gruppo si prepara alla volata Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al termine, il gruppo si prepara alla volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. Contenuti e approfondimenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Devastating surprise move by Van der Poel and his teammates Azione a sorpresa devastante di MVDP e compagni Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com