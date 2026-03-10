Oggi si corre la tappa del Tirreno-Adriatico 2026 con il gruppo che si mantiene compatto a circa 40 chilometri dal traguardo. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 15, momento in cui si svolge anche la tappa della Parigi-Nizza. La corsa continua con i ciclisti impegnati in un percorso che tiene alta l’attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 15.01 In testa al plotone c’è ora la INEOS del leader Filippo Ganna. 14.58 Accelerazione in gruppo, ripresi i fuggitivi a 4o km dalla fine. 14.55 E’ tornato il sole in corsa, tra 30 km si entrerà nella parte cruciale della tappa. 14.52 Diverse squadre si stanno portando in testa al gruppo, per proteggere al meglio i propri capitani. 14.49 Il distacco del gruppo dalla fuga è di 17?. Qualche km fa il plotone era arrivato addirittura 11?, ora c’è, però, stato un rallentamento, in quanto avere dei corridori davanti permette ai team dei leader di non dover andare a chiudere possibili tentativi di attacco di uomini freschi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dal traguardo

Articoli correlati

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 25 km dal traguardo15:04 Nelle primissime posizioni del gruppo si vedono anche gli uomini dell’Equipo Kern Pharma.

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 45 km dal traguardo, ora il Colle Buggerru

Approfondimenti e contenuti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di...

Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!; Tirreno-Adriatico 2026: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming.

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1? dalla fuga, inizia a piovere sulla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 14.46 50 km alla conclusione, è terminata la ... oasport.it

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.50 Termina ... oasport.it

San Gimignano, here we come! #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com

Dopo la crono vinta da Ganna, la Tirreno-Adriatico continua con la seconda tappa Camaiore - San Gimignano (206 km) Segui la gara LIVE su @discovery+ e @HBO Max - facebook.com facebook