LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 km al termine il gruppo si prepara alla volata

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con circa 6,5 km alla conclusione della corsa. Il gruppo sta formando i treni dei velocisti in vista della volata finale, mentre mancano circa 5 km al traguardo. La gara è trasmessa in diretta e gli spettatori seguono con attenzione gli ultimi sviluppi. La corsa prosegue con gli atleti pronti a scattare nelle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.08 6.5 km al termine, si formano i treni dei velocisti. 16.05 Si ricompatta il gruppo, che si era allungato molto in una fase con diverse curve. 16.04 10 km al termine 16.01 Rimangono circa 60 corridori in gruppo 15.58 15 km al termine. 15.55 In gruppo torna la calma, a tirare ora c'è Andrea Bagioli (Lidl Trek). 15.52 20 km al termine, il gruppo torna compatto. 15.49 Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) e Liamo Slock (Lotto Intermarché). Gli ultimi due hanno rispettivamente Magnier e De Lie come velocisti, difficilmente daranno un cambio al norvegese.