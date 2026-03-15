Sinner e Zverev si affrontano nella prima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Sinner ha vinto i primi due set con il punteggio di 6-2, 6-4, e si prepara a giocare la sua prima finale nel deserto della California. La diretta si conclude qui, con l’attenzione che si sposta sulla seconda semifinale dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima semifinale del Masters1000 di Indian Wells 2026, vi aspettiamo per la seconda. Un saluto sportivo! 23:11 Prima finale a Indian Wells! Manca solo la finale a Monte Carlo al pusterese nei 1000! Sarà Jannik sinner a sfidare chi vincerà tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, seconda semifinale in campo tra circa 15?. 23:10 Con la prima il numero due conquista l’83% dei punti, mettendo il 57% di prime in campo e vincendo il 64% con la seconda. Sono 8 gli ace, quasi tutti nei momenti che contavano! Zverev tanto falloso, ha completamente spento la luce dal 2-2 nel primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-2, 6-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurro per la prima volta in finale nel deserto della California

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