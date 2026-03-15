LIVE Sinner-Zverev 6-2 5-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match!

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Sinner sta affrontando Zverev in un match che vede l’azzurro avanti con il punteggio di 6-2, 5-4. Attualmente, Sinner sta servendo per chiudere la partita, mentre Zverev riesce a mantenere viva la sfida, superando un momento difficile. La partita è in corso e si attende il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sopravvive al primo momento di non ritorno il tedesco, a breve ce ne sarà un altro. A-40 Ace. Quarto. 40-40 Ancora una bellissima risposta, nei piedi! 40-30 Prima e benedizione. 30-30 Rischia la seconda e vince il quindici delicato. 15-30 Sbaglia di rovescio il tedesco. 15-15 Gran palla corta questa volta per Zverev. 0-15 Risposta vincente micidiale: Sinner! 5-3 Perfetta la smorzata: break confermato! 40-30 Alla fine cede con il rovescio il pusterese, resta una chance per confermare il break. 40-15 Esce un altro comodo, per Zverev, rovescio dal centro. 30-15 Serviva aiuto dalla prima, è giunto! 15-15 Gran dritto in uscita dal servizio, a sventaglio! Il secondo è una formalità! 0-15 Trova una grande soluzione di dritto Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-2, 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match! Articoli correlati LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 5-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro che serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla ad inizio game per Jannik. LIVE Sinner-Fonseca 5-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Zverev 6 2 5 4 ATP Indian... Temi più discussi: Sinner-Zverev, in palio la finale: quando e dove vederla; Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario, programma, streaming; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30; Dove vedere Sinner-Zverev semifinale del Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming. Sinner-Zverev LIVE, 1-0 (6-2) a Indian Wells per prendersi la finale: nuovo break di JannikSinner sfida Zverev nella semifinale/nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master ... fanpage.it Indian Wells, Sinner non lascia scampo a Zverev e approda in finaleSinner-Zverev, semifinale Indian Wells diretta live 14 marzo 2026: Jannik sfida il tedesco per un posto in finale ... sport.virgilio.it Sinner-Zverev 5-2, la semifinale a Indian Wells. Jannik bionico, l'azzurro non sbaglia niente ed è due break avanti - facebook.com facebook Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match Live x.com