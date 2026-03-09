LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 5-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | doppio break per l’azzurro che serve per il match

Durante la partita tra Sinner e Shapovalov ad Indian Wells 2026, Sinner ha ottenuto un doppio break e serve ora per concludere il match. Al momento il punteggio è 6-3, 5-2 a favore dell’azzurro. All'inizio del game, Shapovalov ha avuto una seconda palla, ma Sinner ha dominato lo scambio, avvicinandosi alla vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla ad inizio game per Jannik. 5-2 DOPPIO BREAK SINNER! Dalla risposta in poi, l’azzurro gestisce lo scambio. L’ultima difesa in corsa del canadese non trova il campo. 0-40 Mamma mia! Una lezione di tattica di Jannik che trova angoli incredibili con il dritto fino a che Shapovalov non si arrende e sbaglia. 0-30 Resiste Sinner in difesa con Shapovalov che non chiude mai l’azione fino all’errore di volée che va in rete. 0-15 Rovescio pazzesco di Sinner che centra la riga, mentre il dritto lungolinea in corsa di Shapovalov finisce in corridoio. 4-2 GAME SINNER! Senza problemi, l’altoatesino conferma ancora il vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 5-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro che serve per il match LIVE Sinner-Shapovalov 3-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve bene e si mette alla caccia del breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Passante perfetto di Sinner che sfrutta al meglio la palla corta non definitiva del suo avversario. LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 GAME SINNER! L’azzurro consolida il break conquistato precedentemente e lo fa con un altro servizio... Altri aggiornamenti su LIVE Sinner Shapovalov 6 3 5 2 ATP.... Temi più discussi: Diretta Sinner-Shapovalov, oggi Indian Wells. Live risultato match e aggiornamenti; Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale; LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Shelton e Tien vanno al terzo, si allunga l’attesa per l’azzurro; Dove vedere Sinner-Shapovalov al Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming. Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVEL’asticella si alza per Sinner. Dopo l’esordio senza problemi contro Svrcina, pratica archiviata con un 6-1 6-1 in 62 minuti, ora di fronte c’è Denis Shapovalov. Nel terzo turno del Masters 1000 in Ca ... msn.com Sinner-Shapovalov diretta 6-3, Jannik vince il primo set. Dove vederla in tv e streamingDopo l'esordio sul velluto contro il cec Dalibor Svrcina, Jannik Sinner è pronto per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul ... ilmessaggero.it A Indian Wells Paolini agli ottavi, Sinner in campo contro Shapovalov #ANSA - facebook.com facebook #Sinner-Shapovalov all'Atp #IndianWells, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkySerieA x.com