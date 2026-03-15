LIVE Sinner-Medvedev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’italiano cerca la nona vittoria contro il russo

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 11, sul campo principale di Indian Wells, si sta svolgendo il match tra l’italiano e il russo nell’ambito dell’ATP 2026. L’incontro è trasmesso in diretta e vede gli atleti confrontarsi per la nona volta, con l’italiano che cerca di ottenere la sua sesta vittoria contro Medvedev. È possibile aggiornare la partita cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Medvedev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, valido per la finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells l’italiano cerca la prima affermazione. L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 350 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia della finale deve recuperare 2500 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e vincendo questa sera potrà portarsi a -2150 dall’iberico (ad inizio torneo era a -3150). 🔗 Leggi su Oasport.it

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