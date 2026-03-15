LIVE Sinner-Medvedev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’italiano cerca la nona vittoria contro il russo

Alle ore 11, sul campo principale di Indian Wells, si sta svolgendo il match tra l’italiano e il russo nell’ambito dell’ATP 2026. L’incontro è trasmesso in diretta e vede gli atleti confrontarsi per la nona volta, con l’italiano che cerca di ottenere la sua sesta vittoria contro Medvedev. È possibile aggiornare la partita cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Medvedev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, valido per la finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells l’italiano cerca la prima affermazione. L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 350 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia della finale deve recuperare 2500 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e vincendo questa sera potrà portarsi a -2150 dall’iberico (ad inizio torneo era a -3150). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano cerca la nona vittoria contro il russo Articoli correlati LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 6-7, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il russo è tornato e giocherà la finale con SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE che riaccoglie in modo piacevole nel tennis mondiale che conta Daniil... LIVE Alcaraz-Medvedev 2-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: domina il russo nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio, rovescio e addirittura tocchettino morbido Medvedev! 40-15 Non risponde sulla seconda di... Tutto quello che riguarda LIVE Sinner Medvedev ATP Indian Wells... Temi più discussi: Sinner-Medvedev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming; LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano cerca la nona vittoria contro il russo; Sinner in finale a Indian Wells! Battuto Zverev, sfiderà Medvedev; Live Daniil Medvedev - Jannik Sinner - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 15/03/2026. LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano cerca la nona vittoria contro il russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Medvedev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra ... oasport.it Sinner-Medvedev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streamingL'ultimo confronto tra Sinner e Medvedev è datato novembre 2024, nel round robin delle Atp Finals. Vinse Jannik che ha vinto otto delle ultime nove partite disputate contro il tennista russo. L'azzurr ... sport.sky.it Daniil extralusso Medvedev mette fine all’imbattibilità di Alcaraz nel 2026 e ora sfiderà Sinner per il titolo di Indian Wells BMW Italia facebook TENNIS | Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner. #ANSA x.com