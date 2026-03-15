In diretta dall'evento di sci alpino, si sta disputando lo slalom di Are 2026 con la prima manche appena conclusa. La gara vede la statunitense in testa, seguita dall’atleta austriaca. Tre rappresentanti italiane sono riuscite a qualificarsi per la seconda manche, che inizierà alle 12.30. La copertura continua con la diretta del superg maschile di Courchevel, in programma dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 10.55: l’appuntamento con la seconda manche è per le 12.30, grazie per averci seguito e buona giornata! A più tardi 10.53: Questa la classifica finale della prima manche: 1 Mikaela Shiffrin USA 50.22 2 Emma Aicher GER +0.51 3 Katharina Truppe AUT +0.57 4 Wendy Holdener SUI +0.70 5 Cornelia Oehlund SWE +0.86 6 Lara Colturi ALB +1.04 7 Paula Moltzan USA +1.11 8 Zrinka Ljutic CRO +1.22 9 Camille Rast SUI +1.28 10 Anna Swenn Laon SWE +1.42 11 Lena Duerr GER +1.45 12 Hanna Aronsson Elfman SWE +1.61 13 Dzenifera Germane LAT +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Tre azzurre qualificate. Seconda manche alle 12.30

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