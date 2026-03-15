LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in DIRETTA | Shiffrin senza rivali Della Mea a ridosso della top10

Alle 13.26, gli appassionati hanno seguito in diretta lo slalom di Are 2026, con l’atleta statunitense che ha mantenuto il miglior tempo, mentre l’italiano Della Mea si è posizionato vicino alla top 10. La gara prosegue con diverse atlete in corsa, e i risultati sono aggiornati in tempo reale. Gli spettatori sono invitati a cliccare per ricevere gli ultimi sviluppi della competizione.

13.26 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.25 La classifica di slalom ad una gara dal termine. Sin qui Shiffrin ne ha vinti 8 su 9: 13.23 Miglior piazzamento in carriera per Emilia Mondinelli. Discreta la prestazione di Lara Della Mea, da cui ormai ci si aspetta di più. Miglior tempo di manche nella seconda frazione per la ceca Martina Dubovska, che ha recuperato ben 16 posizioni. 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:43.35 2 Emma Aicher Germania 1:44.29 +0.94 3 Wendy Holdener Svizzera 1:44.35 +1.00 4 Katharina Truppe Austria 1:44.44 +1.09 5 Paula Moltzan Stati Uniti 1:45.18 +1.83 6 Dzenifera Germane Lettonia 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin senza rivali, Della Mea a ridosso della top10 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin! LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la... Altri aggiornamenti su LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa ... oasport.it Coppa del mondo, slalom femminile di Are: Shiffrin in testa dopo la 1^ mancheMikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello slalom di Are, il nono e penultimo della stagione. Col tempo di 50.22, la statunitense precede la tedesca Emma Aicher (50.73), unica concorrent ... sport.sky.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Are e superG Courchevel, startlist, streaming - x.com Il Campionato Nazionale Slalom fa tappa in Sardegna: lo Slalom Guspini-Arbus, in programma il 16 e 17 maggio, sarà la prima delle due prove che si correranno nell'Isola Importante riconoscimento per lo Slalom Guspini-Arbus. La 15ª edizione della gara, 4° facebook