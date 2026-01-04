Segui in tempo reale lo slalom di Kranjska Gora 2026, con aggiornamenti sulla gara e i risultati più recenti. Tra i protagonisti, Lara Della Mea si conferma tra le migliori, mentre Peterlini entra nella top 10. Rast ottiene un risultato importante, lasciando un segno nella competizione. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi della gara, aggiornate costantemente per non perdere nulla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23: Non c’è stata alcuna inforcata da parte di Lara Della Mea. Sospiro di sollievo e classifiche confermate. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 13.22. Questa la classifica di Coppa del Mondo generale dopo il week end di Kranjska Gora: 1 Mikaela Shiffrin USA 823 2 Camille Rast SUI 703 3 Alice Robinson NZL 484 4 Julia Scheib AUT 460 5 Sofia Goggia ITA 428 6 Paula Moltzan USA 422 7 Emma Aicher GER 413 8 Lara Colturi ALB 402 9 Sara Hector SWE 372 10 Lindsey Vonn USA 350 13.20: Questa la classifica di Coppa del Mondo di slalom: 1 Mikaela Shiffrin USA 580 2 Camille Rast SUI 362 3 Lara Colturi ALB 280 4 Wendy Holdener SUI 268 5 Katharina Truppe AUT 231 6 Paula Moltzan USA 222 7 Lena Duerr GER 204 8 Emma Aicher GER 181 9 Anna Swenn Laon SWE 164 10 Dzenifera Germane LAT 116 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!

