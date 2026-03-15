Benvenuti alla diretta dello slalom di Are in Svezia, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La competizione vede come favorita l'atleta con più vittorie in carriera, mentre un'altra concorrente si prepara a sorprendere il pubblico con una prestazione inaspettata. Seguiremo in tempo reale le fasi della gara e gli eventuali sorpassi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. i conclude la due giorni di Åre, in Svezia, per uno degli ultimi appuntamenti della stagione tecnica. Dopo il gigante di sabato che ha incoronato Julia Scheib come nuova regina della specialità, la scena passa oggi allo slalom speciale, disciplina che spesso regala spettacolo e colpi di scena sul tecnico tracciato scandinavo. Sarà una gara importante sia per la classifica di specialità, sia per la lotta alla Coppa del Mondo generale, che resta ancora apertissima nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupire

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