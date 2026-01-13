LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | Shiffrin in testa! Della Mea e Peterlini lontane
Segui in tempo reale lo Slalom di Flachau 2026, con Shiffrin al comando. Della Mea e Peterlini si trovano lontane dalla vetta. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie sulla gara, che si svolge a Wengen con inizio alle 12.30. I pettorali di partenza sono disponibili a partire dalle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 18.31: Buona prova di Lamure che è 11ma con 2?29 di ritardo. Ora Hoerhager 18.28. Questa la classifica dopo le prime 22 discese: 1 Mikaela Shiffrin USA 56.22 2 Paula Moltzan USA +0.19 3 Katharina Truppe AUT +0.35 4 Camille Rast SUI +0.78 5 Anna Swenn Laon SWE +0.80 5 Wendy Holdener SUI +0.80 7 Emma Aicher GER +0.87 8 Sara Hector SWE +1.66 9 Eliane Christen SUI +1.97 10 Katharina Gallhuber AUT +2.11 11 Laurence St-Germain CAN +2.35 12 Lena Dürr GER +2.41 13 Katharina Huber AUT +2. 🔗 Leggi su Oasport.it
