LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Rast davanti a Shiffrin! Tra poco le azzurre

Segui in tempo reale lo slalom alpino di Kranjska Gora 2026, con aggiornamenti sulla gara e i risultati più recenti. Tra poco, saranno in pista anche le atlete italiane, pronte a dare il massimo. Restate con noi per tutte le novità, i pettorali di partenza e gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.47: Esce subito nella parte alta la canadese St-Germain che inforca ed è fuori. Ora Meillard 9.47. Nell’ultima parte della pista anche Oehlund paga dazio. La svedese chiude con un ritardo di 1?41 ed è settima. Ora St-Germain 9.46: Oehlund all’intermedio ha 48 centesimi di ritardo 9.45: Adesso si perde tanto nella parte finale la svedese Hector che è settima a 1?67 senza gravi errori. Ora Oehlund 9.44: Hector all’intermedio ha 62 centesimi di ritardo 9.43: Butta via nel finale una grande prestazione la tedesca Aicher che perde il ritmo, allarga le linee e chiude quinta a 1?20 da Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast davanti a Shiffrin! Tra poco le azzurre Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Shiffrin per proseguire il filotto Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: tutte contro Shiffrin, i pettorali di partenza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin; Rivivi il LIVE! Shiffrin completa la rimonta e vince lo slalom, Peterlini 15ª; LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: pokerissimo di Shiffrin! Peterlini in top 15. Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta - A Kranjska Gora in scena il primo slalom della stagione 2026 di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. sport.sky.it

LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Shiffrin per proseguire l'imbattibilità, Colturi e Rast la sfidano. Della Mea guida le azzurre - La diretta scritta dello slalom femminile di Kranjska Gora, con prima manche alle ore 9:30 e seconda manche alle 12:30 sulla "Podkoren 3". eurosport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kranjska Gora, startlist, streaming. Occhio al cambio di rete - Non c'è nemmeno il tempo per analizzare i risultati maturati nel gigante di ieri che si torna subito in pista per completare un fine settimana dedicato ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kranjska Gora, tv, streaming - x.com

ALPINO - Confermati gli slalom del 5 gennaio a Malga Rivetta, validi per il Grand Prix Lattebusche Alta Qualità e per il Grand Prix Net Insurance. https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2026/01/02/alpino-confermato-lo-slalom-di-malga-rivetta/ #fisiVeneto #alpi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.