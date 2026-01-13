LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | Shiffrin in testa D’Antonio squalificata Alle 20.30 la seconda manche

Segui in tempo reale lo slalom di Flachau 2026, con la prima manche che vede Shiffrin in testa e D’Antonio squalificata. La seconda manche è prevista alle 20.30. Restate aggiornati sulla cronaca della gara e sui risultati, cliccando sul link per la diretta. La copertura include anche la discesa di Wengen, in programma dalle 12.30.

19.17: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. A più tardi e buona serata! 19.15 Giada D'Antonio è stata squalificata. Dopo essere scivolata nella parte alta, si è rialzata per concludere la prova. Nel farlo, però, ha saltato un paio di porte. 19.14: Questa la classifica della prima manche: 1 Mikaela Shiffrin USA 56.22 2 Paula Moltzan USA +0.19 3 Katharina Truppe AUT +0.35 4 Camille Rast SUI +0.78 5 Anna Swenn Laon SWE +0.80 5 Wendy Holdener SUI +0.

