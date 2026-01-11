Sono iniziate le operazioni di scrutinio per le elezioni provinciali a Salerno, che determineranno la composizione del nuovo consiglio provinciale. L'esito di queste votazioni segna un momento importante per il territorio, con possibili ripercussioni sul futuro amministrativo della provincia. La scrutinio proseguirà nelle prossime ore, offrendo un quadro chiaro delle preferenze espresse dagli elettori salernitani.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Salerno. Sono sei le liste in campo, per un totale di 16 consiglieri provinciali da eleggere. Lo scrutinio prende il via dalle schede azzurre, quelle espresse nei comuni fino a 1.500 abitanti. È il primo passaggio di un meccanismo elettorale che non assegna a ogni voto lo stesso peso, ma applica un sistema di ponderazione legato alla fascia demografica dei comuni e al numero di amministratori coinvolti. Nel dettaglio, la fascia A (azzurra), pur comprendendo 92 comuni, incide in misura limitata sul risultato finale: il suo indice di ponderazione è pari a 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Elezioni provinciali a Salerno, al via lo scrutinio: in ballo il ‘dopo Napoli’

Leggi anche: Elezioni provinciali, urne aperte a Salerno: Lanzara in pole per la vice-presidenza mentre si prepara il dopo Napoli

Leggi anche: SALERNO/ Elezioni Regionali, in corso lo scrutinio: tutti i dati in tempo reale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Elezioni provinciali, domenica 11 gennaio si vota. Due i candidati battipagliesi: Azzurra Immediata e Dario Toriello; Salerno, domani si vota per eleggere i consiglieri provinciali; Salerno: domani elezioni per rinnovo consiglio provinciale; Domani si scelgono i consiglieri provinciali. Napoli resterà presidente.

Piero De Luca (Pd) incontra i candidati alle Provinciali di Salerno - "Le elezioni in provincia di Salerno sono elezioni di secondo livello, ma che hanno un rilievo estremamente importante perché i progetti in corso di realizzazione di cui la Provincia è soggetto attuat ... ansa.it