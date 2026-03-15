LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque in fuga dopo i primi 20 km

Durante la tappa di oggi della Parigi-Nizza 2026, cinque corridori sono in fuga dopo i primi 20 km, mantenendo un vantaggio superiore al minuto sul gruppo. Le squadre Movistar e Decathlon CMA CGM stanno spingendo per ridurre il distacco e controllare la corsa. La gara prosegue con i fuggitivi che cercano di consolidare il loro margine in questa fase iniziale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Rimane sopra il minuto il margine dei fuggitivi. 14.07 Movistar e Decathlon CMA CGM spingono nel gruppo. 14.05 Nel frattempo si fa sempre più in salita il percorso. 14.01 Aumenta oltre il minuto il margine. 13.58 Sono trascorsi i primi 15 km. 13.55 Aumenta a 30 secondi il vantaggio dei cinque di testa. 13.52 I fuggitivi ora hanno un margine di 20 secondi. 13.49 Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech si aggiunge ai battistrada. 13.47 Aumenta a trenta secondi il vantaggio dei quattro battistrada. 13.46 Altri attacchi. 13.43 Al momento regge l’attacco dei quattro. 13.41 Ci provano Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), William Blume Levy (Uno-X Mobility) e Jonas Rutsch (Lotto Intermarché). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga dopo i primi 20 km Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo i primi kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro in fuga dopo 45 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Contenuti e approfondimenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativiSiamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. La corsa francese vivrà oggi, domenica 15 marzo, la sua ultima ... oasport.it Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su discovery+ facebook Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su @discoveryplusIT x.com