Oggi a Parigi-Nizza 2026, quattro corridori sono riusciti a scappare dopo circa 45 chilometri dalla partenza. La tappa prosegue con la corsa ancora in corso, mentre gli atleti cercano di mantenere la posizione in fuga e di avvicinarsi al traguardo. La classifica generale e gli aggiornamenti sulla corsa vengono trasmessi in tempo reale attraverso la diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 13.50 Il margine dei quattro attaccanti in questo momento è di 20 secondi. 13.47 Attaccano in quattro adesso: Josh Tarling (Ineos Grenadier), Igor Arrieta (UAE Team Emirates), Steff Cras (Soudal Quick-Step), e Arthur Kluckers (Tudor). 13.44 La velocità media è di 44 kmh 13.41 Abbandona la gara Niklas Märkl (Picnic PostNL). 13.38 Ancora attacchi nel gruppo, due corridori aprono un breve gap, vediamo se si concretizza. 13.36 Ecco chi è passato per primo dal passaggio di Côte de Saint-Rémy-de-Provence. 3 punti per Costiou (Groupama – FDJ United), 2 per Barta (Tudor Pro Cycling Team), 1 per Pacher (Groupama – FDJ United) 1 COSTIOU Ewen 3 2 BARTA Will 2 3 PACHER Quentin 1 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro in fuga dopo 45 km

