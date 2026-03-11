LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita a Uchon duello Vingegaard-Ayuso

Oggi si svolge la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, con partenza e arrivo in salita a Uchon. La gara vede protagonisti il danese Vingegaard e lo spagnolo Ayuso, che si sfidano nel finale in salita. La corsa è seguita anche dalla Tirreno-Adriatico, con aggiornamenti disponibili dalle 10.40. La tappa si svolge in un percorso impegnativo con tratti in salita e diversi punti di interesse lungo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026. La corsa partirà da Bourges con l’arrivo posto in quel di Uchon dopo 195 chilometri. I corridori si misureranno con il primo arrivo in salita di quest’edizione. Il percorso di questa tappa prevede una prima sezione di 120 chilometri con un leggero sali e scendi ma senza vere difficoltà per i corridori. Negli ultimi 80 chilometri la tappa cambia faccia: il gruppo affronterà la Cote de la Croix des Cerisier s (6.2 km al 4.1% di pendenza media) seguita da una trentina di chilometri quasi completamente in discesa che porteranno allo sprint intermedio di Autun posto ai piedi della Cote de la Croix de la Liberation (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

