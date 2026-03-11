Oggi a Parigi-Nizza 2026, Vingegaard e Daniel Martinez competono per la vittoria sulla salita di Uchon. La tappa è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla performance dei ciclisti. La prima parte della salita si è conclusa e gli atleti sono ancora in corsa, pronti a sfidarsi negli ultimi tratti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 16.26 Terminata la prima sezione di questa salita. 16.25 6 chilometri al termine. 16.24 Steinhauser ha iniziato la salita con 2 minuti di distacco mentre il gruppo Vauquelin-Onley è a 3? 15? 16.23 Continua a lavorare Mick Van Dijke. Una volta finito il lavoro toccherà al fratello Tim prima di vedere in azione Daniel Martinez e Jonas Vingegaard. 16.22 La salita di Uchon è molto irregolare. CI saranno 2 chilometri al 6% seguiti da un chilometri di contropendenza, un chilometro al 7%, un altro tratto di contro-pendenza prima di arrivare al muro finale con un chilometro al 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard e Daniel Martinez si giocano la vittoria ad Uchon

