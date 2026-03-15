LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 marzo in DIRETTA | oro Bertagnolli bronzo Romele! Italia quarta nel medagliere!
Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso. Bertagnolli ha conquistato l’oro e Romele il bronzo, portando l’Italia in quarta posizione nel medagliere. La diretta si aggiorna in tempo reale, offrendo notizie sulle performance degli atleti e sui risultati delle competizioni. Seguite con noi gli sviluppi di questa giornata di eventi sportive.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Il norvegese Pedersen spinge per confermare la sua top-3. Lo scandinavo conclude la sua manche con un margine di vantaggio su Suzuki di 0"19. E ora sarà la volta dell’olandese Kampschreur. Sfida tutta giapponese per il podio e Suzuki si prende la top-3 con un margine di 0"70 su Morii. Il giapponese Morii conclude davanti a tutti con 1"49 di margine sul francese Braz-Dagand. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Milano Cortina
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