LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 marzo in DIRETTA | oro Bertagnolli bronzo Romele! Italia quarta nel medagliere!

Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso. Bertagnolli ha conquistato l’oro e Romele il bronzo, portando l’Italia in quarta posizione nel medagliere. La diretta si aggiorna in tempo reale, offrendo notizie sulle performance degli atleti e sui risultati delle competizioni. Seguite con noi gli sviluppi di questa giornata di eventi sportive.