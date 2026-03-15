Oggi le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 offrono diverse emozioni con atleti che competono in varie discipline. Bertagnolli e Pellizzari sono attualmente secondi a metà gara nello slalom, mentre Romele ha conquistato il bronzo nello sci di fondo. La giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in corso, mentre il pubblico segue con attenzione gli eventi in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Nella 20 km maschile a tecnica libera, categoria Standing, è pronto a partire Mattia Dal Pastro, mentre Cristian Toninelli scatterà alle 11:03:00. E’ cominciata la prima manche dello slalom speciale maschile categoria Sitting. Nella prima manche dello slalom speciale maschile, categoria sitting, ci sarà – in gara per l’Italia – René De Silvestro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: Bertagnolli e Pellizzari secondi a metà gara in slalom, bronzo Romele nello sci di fondo!

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