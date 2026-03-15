Oggi si tiene la diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti su gare e classifiche. Bertagnolli e Pellizzari sono al secondo posto a metà gara, mentre Romele si trova in posizione di bronzo. La manifestazione coinvolge atleti di diverse nazionalità che competono in varie discipline, con risultati che continuano a evolversi durante l’evento. La copertura in tempo reale permette di seguire l’andamento delle competizioni.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Intanto, manca pochissimo all’inizio del match tra Cina e Repubblica Ceca che lotteranno fino alla fine per il bronzo nel para ice hockey. Il tempo di Wang è sensazionale, visto che il cinese ha appena chiuso la sua gara con un 41:15.2 fantastico. 1:13.2 minuti di ritardo per Huang, che vince la medaglia d’argento e 1:46.7 per Liu che conquista il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: Bertagnolli e Pellizzari secondi a metà gara, bronzo Romele!

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Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi Milano Cortina

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