LIVE Italia-USA 53-78 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre vogliono onorare al meglio la sfida nel quarto conclusivo

Le nazionali di basket femminile di Italia e Stati Uniti si affrontano nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in una partita che si è conclusa con il punteggio di 53-78. La sfida si sta giocando in diretta, con le azzurre che cercano di onorare al meglio l’ultimo quarto. Durante l’incontro, si sono registrati vari canestri, tra cui quelli di Mariella Santucci, Bueckers e Clark.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-88 Mariella Santucci si mette in proprio. 57-88 Assist di Clark, canestro di Bueckers. 57-86 Caitlin Clark in allontanamento. 02 di Francesca Pasa in lunetta. 57-84 Bueckers da due per agganciare quota 10 punti. 57-82 Terzo canestro consecutivo per Olbis Andre’. 55-82 Chiuso il gioco da quattro punti. 55-81 Bueckers da tre col fallo! Gli USA tornano a segnare. 55-78 Ancora la giocatrice della Famila Schio dal pitturato. 53-78 Olbis Andre’ da due. 51-78 Francesca Pasa con la penetrazione! Time-out USA. 49-78 Un solo libero segnato da Mariella Santucci. 48-78 Bueckers col jumper dalla media. 48-76 22 di Billings in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 53-78, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre vogliono onorare al meglio la sfida nel quarto conclusivo Articoli correlati LIVE Italia-USA 30-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre giocano meglio nel secondo quarto nonostante il -20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo USA avanti 30-50 sull’Italia. LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco... Approfondimenti e contenuti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!; LIVE Italia-Nuova Zelanda 74-51, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: successo importante per le azzurre, 18 punti di Zandalasini e 14 di Cubaj; Italia-USA stasera in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-USA 45-69, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: reazione tricolore nel terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-74 Reese col reverse. 48-72 SARA MADERA! TRIPLA, RISPONDIAMO SUBITO. 45-72 Kelsey Plum brucia la retina da ... oasport.it Italia-USA stasera in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingItalia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi ... oasport.it Reale Mutua Assicurazioni. . Tempo di qualificazioni ai Mondiali. Tempo di sogni che iniziano. Anche quelli di Gianluigi Buffon sono partiti da una domanda semplice: “C’è qualcuno che vuole fare il portiere” 40 anni dopo, una leggenda. Il segreto Non s - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com