LIVE Italia-USA 30-50 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre giocano meglio nel secondo quarto nonostante il -20

Alle 20:00 si è aperto il match tra Italia e Stati Uniti nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. Le azzurre, nonostante abbiano affrontato un primo quarto complicato, sono riuscite a migliorare la loro prestazione nel secondo quarto, terminato con un punteggio di 30-50 a favore degli Stati Uniti. La partita è stata trasmessa in diretta e si sta svolgendo con grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo USA avanti 30-50 sull’Italia. 30-50 22 ai liberi di Chelsea Gray per ristabilire il +20. 30-48 Chelsea Gray con il tiro dalla media! 30-46 22 di Cecilia Zandalasini in lunetta per rosicchiare due punti agli USA. 28-46 Arresto e tiro ben eseguito da Copper. 28-44 Appoggio di Cubaj su assist di Zandalasini. 26-44 12 di Copper a cronometro fermo. Time-out chiamato da Andrea Capobbianco con circa due minuti al termine del quarto. 26-43 Rhyne Howard risponde con la stessa moneta. 26-40 LOREJA CUBAJ! BOMBAAAAA 23-40 Jasmine Keys batte un colpo per l’Italia a metà secondo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 30-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre giocano meglio nel secondo quarto nonostante il -20 Articoli correlati LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco... LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. Approfondimenti e contenuti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia verso i Mondiali 2026: scopri playoff, girone e orari; Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic. LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, ... oasport.it Italia-USA stasera in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingItalia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi ... oasport.it Reale Mutua Assicurazioni. . Tempo di qualificazioni ai Mondiali. Tempo di sogni che iniziano. Anche quelli di Gianluigi Buffon sono partiti da una domanda semplice: “C’è qualcuno che vuole fare il portiere” 40 anni dopo, una leggenda. Il segreto Non s - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com