LIVE Italia-USA 7-13 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quarto

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di basket femminile 2026 tra Italia e Stati Uniti, il punteggio al primo quarto era di 7-13, con le statunitensi che avevano approfittato di un parziale di 9-0. Gray aveva segnato un canestro che aveva contribuito a questo allungo, mentre Copper aveva realizzato una tripla determinante. L'allenatore italiano aveva chiamato un time-out per tentare di modificare la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco 7-13 Altra bomba, questa volta di Copper: uno-due micidiale delle statunitensi. 7-10 Young da tre per il nuovo vantaggio USA. 7-7 22 per il centro della Reyer Venezia per pareggiare i conti. Risolto: si riparte con -5’59” sul cronometro al termine del primo quarto. Giro in lunetta per Lorela Cubaj. Gioco fermo per un problema tecnico al cronometro, con le squadre richiamate in panchina: si dovrebbe riprendere tra poco una volta risolto l’inconveniente. 5-7 Caitlin Clark attacca benissimo il ferro! Primo canestro per la stella USA, +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quarto Articoli correlati LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. LIVE Italia-Nuova Zelanda 26-12, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: le azzurre scappano a fine primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Andrea Capobianco chiama time-out per parlare un attimo con le sue ragazze, con l’Italia che sembra subire... Approfondimenti e contenuti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!; Qualificazioni Mondiali, l'Italia non va oltre l'1-1 con la Danimarca: ora c'è il rischio spareggi. LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, ... oasport.it Italia-USA stasera in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingItalia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi ... oasport.it Reale Mutua Assicurazioni. . Tempo di qualificazioni ai Mondiali. Tempo di sogni che iniziano. Anche quelli di Gianluigi Buffon sono partiti da una domanda semplice: “C’è qualcuno che vuole fare il portiere” 40 anni dopo, una leggenda. Il segreto Non s - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com