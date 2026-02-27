LIVE Gran Bretagna-Italia 46-65 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | timida reazione britannica nel terzo quarto gli azzurri non si scompongono

Durante la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, la nazionale italiana ha concluso con un punteggio di 65 a 46 contro la Gran Bretagna. Nel corso del match, i britannici hanno mostrato una timida reazione nel terzo quarto, mentre gli azzurri non hanno mai perso il controllo del gioco. Contestualmente, si segnala che la Lituania conduce sull’Islanda con un punteggio di 72 a 56 all’inizio dell’ultimo quarto.