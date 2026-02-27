LIVE Gran Bretagna-Italia 46-65 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | timida reazione britannica nel terzo quarto gli azzurri non si scompongono
Durante la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, la nazionale italiana ha concluso con un punteggio di 65 a 46 contro la Gran Bretagna. Nel corso del match, i britannici hanno mostrato una timida reazione nel terzo quarto, mentre gli azzurri non hanno mai perso il controllo del gioco. Contestualmente, si segnala che la Lituania conduce sull’Islanda con un punteggio di 72 a 56 all’inizio dell’ultimo quarto.
46-70 Diouf col fade-away! Parziale aperto di 8-0 dell’Italia a cavallo dei due quarti, time-out Steutel. 46-68 AMEDEO DELLA VALLE! SECONDA TRIPLA CONSECUTIVA DELLA GUARDIA AZZURRA. Diamo anche un aggiornamento dell’altra partita del girone D dell’Italia: la Lituania sta vincendo per 56-72 sull’Islanda all’inizio dell’ultimo quarto. Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30' l’Italia conduce ancora agevolmente 46-65 sulla Gran Bretagna. 46-60 Belo con la tripla per avvicinare leggermente i nostri avversari. 39-57 Tripla in transizione di Yeboah. Luca Banchi ferma il gioco chiamando time-out per qualche palla persa di troppo dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Gran Bretagna-Italia 14-32, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: primo quarto quasi perfetto degli azzurri, +18 dopo 10?
LIVE Gran Bretagna-Italia 5-18, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 5 punti del debuttante Veronesi, azzurri a +13 dopo 5?Si chiude un primo quarto pressoché perfetto per l’Italia (14-32) sulla Gran Bretagna.
Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Gran Bretagna - Italia in Diretta Streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre chiudono con la settima sconfitta; Gran Bretagna-Italia di basket: dove vederla in tv e streaming.
LIVE Gran Bretagna-Italia 32-55, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: calano le percentuali nella ripresa di entrambe le squadreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-57 2/2 di Belo in lunetta. 34-57 A bersaglio la Gran Bretagna con Adamu. 32-57 2/2 di John Petrucelli a ... oasport.it
Gran Bretagna vs Italia: diretta (36-57 con 4:05, 3Q)GRAN BRETAGNA VS ITALIA: DIRETTA 3Q Live - Si riparte da un libero di Yeboah. Persa Italia, la Gran Bretagna sbaglia, ma lavora a rimbalzo offensivo e accorcia sul 30-51 con 8:45 con i ... pianetabasket.com
#GranBretagna- #Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni mondiali LIVE x.com
Questa sera, alle 20:30, l'Italbasket scende in campo a Newcastle contro la Gran Bretagna per una importante partita di qualificazione ai prossimi Mondiali, in contemporanea con Sanremo, e rischia di essere vista da quattro gatti. Secondo noi, però, l'Italbaske - facebook.com facebook