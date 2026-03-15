Alle ore odierne si tiene la seconda partita del round robin del mondiale di curling femminile, con l’Italia che affronta la Svezia, campionesse olimpiche. La diretta viene trasmessa in tempo reale e aggiornata costantemente, offrendo ai lettori un resoconto immediato di ciò che accade sul ghiaccio. L’evento coinvolge le squadre nazionali e si svolge in un'atmosfera di grande attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda partita del round robin del mondiale di curling femminile. L’Italia, dopo la sfida nella notte italiana alla Corea del Sud, affronta il fortissimo quartetto svedese. Il torneo mondiale ha una struttura essenzialmente analoga a quella che abbiamo imparato a conoscere alle Olimpiadi, ma sono presenti alcune differenze. Il round robin iniziale invece di contare 10 nazionali ne prevede 13, inoltre solamente le prime due classificate alla fine della prima fase raggiungono direttamente le semifinali. Gli ultimi due posti in palio saranno decretati da un play off che sarà disputato fra le squadre che si sono piazzate dal terzo al sesto posto nel girone unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse olimpiche

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 2-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da 2 per le azzurre

Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 5-6, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre restano in scia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Svezia Mondiali curling...

Temi più discussi: LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse olimpiche; L’acuto di Piemonte non basta: 1-1 tra Italia e Danimarca nella seconda gara delle qualificazioni mondiali; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Mondiali Junior di Narvik: il parallelo a squadre è della Svezia, Italia out nei quarti.

LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda partita del round robin del ... oasport.it

Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 15 marzo (ore 20.30) si gioca Italia-Svezia, incontro valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile: dopo aver esordito ... oasport.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or facebook

IL 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità x.com