LIVE Italia-Svezia 5-6 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre restano in scia

L’Italia ha perso contro la Svezia per 5-6 durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi. La squadra azzurra ha commesso errori chiave negli ultimi end, permettendo alle avversarie di recuperare il punteggio. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, che hanno seguito con attenzione ogni tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.12 Guardia sulla center line per Zardini Lacedelli. Scharback va a punto alle spalle della guardia italiana. OTTAVO END 21.10 Guardia sul lato sinistro per Hasselborg. Constantini prova a mettere il secondo punto entrando da sinistra senza riuscirci. Italia-Svezia 5-6 21.08 Guardia sul lato destro della pista per Constantini. 21.07 Hit and roll per Hasselborg che gioca sulla rossa alla sinistra della casa e si riporta verso il centro della casa. 21.05 Mcmanus sbaglia con il tiro che è troppo stretto e sbatte sulla sua guardia.