LIVE Italia-Svezia 2-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano da 2 per le azzurre

L’Italia ha vinto 2-1 contro la Svezia nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a una mano da due punti dell’azzurra. La partita si è svolta oggi e ha visto le ragazze italiane mettere in campo una strategia efficace per conquistare la vittoria. Le azzurre hanno mostrato una buona precisione nel tiro, portando a casa il risultato nel momento decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 TERZO END 19.39 La seconda stone è rossa! Italia-Svezia 2-1 19.37 Constantini prova a promuovere la propria guardia per andare a prendere il secondo punto. Si va alla misurazione con il compasso, ma ad occhio sembrerebbe essere giallo. 19.34 Hasselborg boccia la prima rossa. L'Italia rimane a punto ed ha una stone per poter mettere il secondo punto 19.32 Imprecisione di Hasselborg che boccia la rossa ad inizio casa, senza però riuscire a coprirsi. Constantini si infila tra le due gialle e va sulla sua rossa.