LIVE Svezia-Svizzera 2-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | doppia mano nulla delle elvetiche

La Svezia segna due gol contro la Svizzera durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi. La squadra svizzera ha commesso errori che hanno compromesso le sue chance di vittoria, permettendo alle avversarie di dominare il gioco. Le atlete svizzere tentano di reagire, ma incontrano alcune difficoltà nel controbilanciare le mosse svedesi. La partita prosegue con intensità, mentre le squadre cercano di migliorare la loro posizione sul ghiaccio.

11.55 La Svezia cerca di ritornare ad occupare il centro dopo la bocciata avversaria. Knochenhauer esegue un freeze sul sasso avversario a ridosso del bottone. 11.54 Perfetto il colpo di Howald! Doppai bocciata della svizzera che rimuove entrambi i sassi avversari in casa. Il battente rimane anche in gioco e i punti elevetic sono due! 11.53 Anche la Svezia tenta il freeze. La stone rimane però un po' largo ed è bocciabile. 11.52 Freeze perfetto di Witschonke che incolla il proprio sasso a quello svedese sul bottone. 11.51 Scharback piazza un draw sul bottone nascosto dalla guardia centrale precedentemente messa.

LIVE Italia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: assalto alle elvetiche per Cpnstantini e compagneQuesta sera le ragazze del curling italiano affrontano le svizzere nelle Olimpiadi.

LIVE Svezia-Svizzera 2-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: ottimo avvio delle scandinaveLa partita tra Svezia e Svizzera si è conclusa con un punteggio di 2-0, a causa di un errore della giocatrice Howald che ha compromesso la strategia svizzera.

LIVE Svezia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d'oro

La Svizzera torna in finale alle Olimpiadi dopo 20 anni! Battuti gli Stati Uniti in semifinale, il team di Silvana Tirinzoni affronterà domenica la Svezia per portare a casa il primo oro nella storia del curling femminile elvetico - facebook.com facebook