LIVE Svezia-Svizzera 2-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | elvetiche forzate alla mano singola

La partita tra Svezia e Svizzera si conclude con la vittoria degli svedesi per 2-1, a causa di una strategia più efficace nelle finali. Le elvetiche sono state costrette a forzare un colpo singolo per mantenere la speranza di recuperare punti, ma non sono riuscite a invertire il risultato. Tirinzoni, capitano svizzero, tenta di ridurre il divario con un tiro deciso, mentre le avversarie si preparano alla fase finale. La competizione continua con intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Tirinzoni cerca l'hit-roll per eliminare un sasso avversario in casa e poi nascondersi dietro le guardie centrali. La bocciata è per piena e il battente rimane bocciabile. 12.19 McManus prova un freeze sul sasso svizzero e punto. La sua stone però sbatte su un proprio punto-guardia posizionato nella parte alta della casa ad inizio end e non arriva a destinazione. Il sasso rimane comunque in gioco, ma non prende il punto. 12.18 La Svizzera decide di riposizionare la stone appena tolta dalle avversarie. Il tiro di Tirinzoni rimane molto alto rendendo più difficile il run delle avversarie.