LIVE Gran Bretagna-Italia Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | trasferta delicata e insidiosa fra poco si alza la palla a due

Alle ore 20:00 si sta svolgendo la partita tra Gran Bretagna e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La trasferta si presenta come un impegno difficile, con i giocatori in campo e la palla che sta per essere alzata per l'inizio del match. Finora, Nico Mannion ha commesso un fallo, mentre Yeboah ha segnato un tiro da tre punti per la Gran Bretagna.

35 Completato il 2+1 dal Red Mamma figlio di Pace ed ex Golden State Warriors. Questi gli Starting five scelti dai due Commissari Tecnici: Olaseni Nelson Yeboah Hesson Wheatle (Gran Bretagna); Mannion Tonut S. Niang Diouf Veronesi (Italia) 20:28 La Gran Bretagna non ha a disposizione per quest'oggi uno dei suoi uomini migliori ovvero Quinn Ellis in forza all'Olimpia Milano, con il playmaker che tornerà disponibile per il confronto di lunedì sera a Livorno. Fari puntati sull'altro giocatore che milita nel nostro campionato ovvero Carl Wheatle (Umana Reyer Venezia) e sull'ex Trapani Akwasi Yeboah. 20:25 Le due squadre hanno completato il riscaldamento sul parquet della Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) – capienza di circa 2.