Nella partita tra Italia e Spagna valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026, il punteggio è di 5-5 dopo i primi cinque minuti. La gara si svolge in diretta, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo. Nel corso del primo quarto, le squadre si affrontano con intensità, mantenendo il risultato in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 PASA! Riesce a penetrare su una situazione simile alla precedente, ed è parità. 3-5 12 Pasa. Pasa prende la via della transizione veloce sulla persa di Fam, subisce il fallo mentre tenta l’appoggio e sono due liberi. 6’10” alla fine del quarto. 2-5 Bel taglio di Fam, Conde la trova e sono due in appoggio. 2-3 CUBAJ! Finalmente, riesce a battere Fam e poi a segnare in reverse sbloccandoci dopo 2’30”. 0-3 12 Conde. Conde prova ad andare in penetrazione dal lato destro, Verona si immola per cercare di fermarla e commette fallo, sono due liberi. Oltre un minuto senza canestri dopo quello di Carrera, tanti contatti che però non sono ancora stati fischiati dalle due parti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 5-5, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: punteggio bassissimo dopo 5?

Articoli correlati

LIVE Italia-Spagna 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si comincia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Gran gancio dal centro del pitturato di Carrera dopo aver penetrato.

LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia...

Cobolli wins an ALL-TIME CLASSIC | Italy v Belgium | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Spagna 5 5 Qualificazioni...

Temi più discussi: Pre-Mondiale, Italia-Stati Uniti 59-93. Oggi Azzurre con la Spagna (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN); Italia - Spagna alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Dove vedere in tv Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

Italia vs Spagna, dove in TV, preview, diretta 1Q 2-5 4'ITALIA vs SPAGNA diretta 1Q Live - Primi due punti per Raquel Carrera. Liberi per Conde con 8'08 0-3. Italia incerta in attacco, Martin sbaglia tripla in transizione. Giocata spalle ... pianetabasket.com

LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell'Italia ... oasport.it

E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook

«La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com