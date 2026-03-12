Alle qualificazioni mondiali di basket femminile, l’Italia ha affrontato Porto Rico in una partita in diretta, con le azzurre che hanno concluso il primo quarto con un vantaggio di 28-14. Durante la partita, Verona ha segnato due punti con un comodo appoggio al tabellone, mentre i tifosi possono aggiornarsi sulla diretta cliccando sul link dedicato.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. 28-19 McGee sfrutta i suoi centimetri e segna dopo il rimbalzo offensivo. 28-17 Tripla di Pagan. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Le azzurre allungano nel finale di quarto, ma sono stati dieci minuti davvero eccellenti per la squadra di Capobianco, che sta giocando veramente molto bene. Sei punti per Cecilia Zandalasini, che è la miglior marcatrice. 28-14 MADERAAAAAAAAA! TRIPLAAAA SULLA SIRENA! 25-14 Fantastico arresto e tiro di Costanza Verona. Ultimo minuto. 23-14 Splendida azione ancora dell’Italia, con Madera che pesca Andrè tutta sola sotto canestro per due punti comodi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurre

