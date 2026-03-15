LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Hamilton vince un duello con Leclerc già passato alla storia Antonelli leader

Durante il Gran Premio di Cina 2026, Antonelli si mantiene in testa con un vantaggio di 9.2 secondi su Russell nel corso del 49° giro su 56. Hamilton e Leclerc hanno disputato un duello che rimarrà nella memoria degli appassionati. La gara è in corso con aggiornamenti in tempo reale e azioni che si susseguono sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49° giro56 Antonelli continua ad allungare. 9.2 su Russell. 48° giro56 Altre immagini dell’epico duello tra Hamilton e Leclerc. Ripetiamo: mai vista una serie così lunga di sorpassi e controsorpassi. E per così tanti giri. LAP 3656 Leclerc locks up into the hairpin, and Hamilton is through for P3! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com5ilsRre1HV — Formula 1 (@F1) March 15, 2026 LAP 4056 The Ferrari battle is back on! Leclerc moves back up to P3, but Hamilton re-passes into Turn 1 #F1 #ChineseGP pic.twitter.comVVZJRo7Aag — Formula 1 (@F1) March 15, 2026 47° giro56 Kimi Antonelli è il più veloce in pista. 8.6 su Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton vince un duello con Leclerc già passato alla storia. Antonelli leader Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint davanti a Leclerc e ad Hamilton. Antonelli in top-5. Dalle 08.00 le qualifiche LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15° giro/56 Hamilton si libera anche di Colapinto ed è secondo! Mercedes che sta faticando con le gomme... Una selezione di notizie su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguato; DIRETTA F1 | GP Cina 2026: Live Gara [LIVE TIMING]. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/56 Hamilton però non fa scappare Antonelli e resta a 8 decimi! 16° giro/56 Russell sorpassa Colapinto ... oasport.it F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli davanti a Russell, che battaglia tra Hamilton e Leclerc per il podioIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it Il presidente #Trump chiede a #GranBretagna e #Cina di inviare navi per la sicurezza nello stretto di #Hormutz facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com