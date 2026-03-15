LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungo

Durante il GP Cina 2026 di Formula 1, Hamilton ha superato Colapinto, salendo al secondo posto, mentre Leclerc ha superato Russell, che attraversa un momento difficile, e ora è quinto. Nel corso del 15° giro, Hamilton ha inoltre sorpassato Ocon, conquistando la terza posizione. La Mercedes sta incontrando difficoltà con le gomme hard e questa dinamica si svolge sotto lo sguardo degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15° giro56 Hamilton si libera anche di Colapinto ed è secondo! Mercedes che sta faticando con le gomme hard! Attenzione. 15° giro56 LECLERC SUPERA UN RUSSELL IN CRISI! Il monegasco è quinto! 14° giro56 Hamilton sorpassa anche Ocon ed è terzo. Russell sta faticando con le gomme hard! 14° giro56 HAMILTON INFILA RUSSELL ALL’INTERNO! 14° giro56 Russell si difende dall’attacco di Hamilton. 14° giro56 Riparte la gara dopo la Safety Car. 13° giro56 La Mercedes potrebbe anche provarci ad arrivare in fondo con queste gomme hard. 12° giro56 La Safety Car ha ulteriormente sfavorito Verstappen, che aveva effettuato il cambio gomme poco prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungo Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità... Una raccolta di contenuti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari contro Mercedes dalle 8.00! Antonelli parte in pole; Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; DIRETTA F1 | GP Cina 2026: Live Gara [LIVE TIMING]; F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Safety Car che consente ad Antonelli di allungareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14° giro/56 Russell si difende dall'attacco di Hamilton. 14° giro/56 Riparte la gara dopo la Safety Car. 13° ... oasport.it F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda filaIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com