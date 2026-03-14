Durante il quarto giro del GP Cina 2026 in diretta, Hamilton si è portato in testa alla Sprint, seguito da Russell e Leclerc. Antonelli si trova al quinto posto. Russell e Hamilton si sono confrontati in modo intenso, mentre il pilota Ferrari mantiene la leadership. La gara prosegue con questi protagonisti in prima fila, con le posizioni ancora da definire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. Leclerc è lì a guardare, mentre Antonelli in rimonta. Molto indietro Verstappen. 3° giro19 Straordinario confronto tra Hamilton e Russell: sorpasso e contro-sorpasso. Leclerc sta lì a guardare in terza posizione. Antonelli sesto si avvicina a Piastri. 2° giro19 Russell in scia ad Hamilton, ma c’è la Ferrari anche di Leclerc nei tubi di scarico della W17. Antonelli è sesto dietro le due McLaren, mentre Verstappen è 14°. 1° giro19 Super partenza delle Ferrari, con Hamilton subito alle spalle di Russell e Lewis va all’attacco!! Passa Lewis e Leclerc è terzo davanti a Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° Antonelli

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