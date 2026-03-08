LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | sorpassi e controsorpassi a ripetizione tra Leclerc e Russell!

Durante il Gran Premio d'Australia 2026, leclerc e russell si sono scambiati numerosi sorpassi e controsorpassi lungo la pista, attirando l’attenzione degli spettatori. Nel corso del 12° giro, con la Virtual Safety Car in corso, Norris ha effettuato un pit-stop, approfittando della situazione, così come altri piloti. La corsa continua con continui scatti e ripensamenti tra i protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 12° giro58 Virtual Safety Car, Norris ne approfitta per il pit-stop, come tanti altri. 11° giro58 SI RITIRA HADJAR! In fumo la Red Bull: era in quinta posizione! 11° giro58 Gara assurda. Si è formato un trenino davanti con le due Ferrari e le due Mercedes. Non ce lo saremmo aspettati. 10° giro58 Verstappen supera Bearman ed è decimo, dunque in zona punti. 10° giro58 Abbiamo un quartetto davanti! Leclerc, Russell, Hamilton e Antonelli: sono insieme! 9° giro58 Antonelli si sta riaccodando. 9° giro58 SUCCEDE DI TUTTO! Russell attacca all’interno Leclerc e va al bloccaccio delle ruote, il monegasco ripassa! Hamilton prova ad approfittarne ed attacca a sua volta Russell, senza successo! E Antonelli sta tornando sotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: avvio allucinante! Controsorpasso di Leclerc su Russell!5° giro/58 Adesso Hamilton fatica a tenere il passo dei primi due e perde terreno.

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari per stupire in partenza, Russell favoritoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’apertura del Mondiale 2026 di F1.

