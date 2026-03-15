Alle 8.00, la gara del GP della Cina 2026 di Formula 1 prende il via con la Ferrari e la Mercedes in prima fila. Antonelli partirà dalla pole position, mentre gli altri piloti si preparano a scendere in pista per la seconda tappa del campionato mondiale. La cronaca in tempo reale seguirà l’andamento della competizione, con aggiornamenti continui sugli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari contro Mercedes dalle 8.00! Antonelli parte in pole

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