LIVE Chieri-Conegliano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | buon inizio delle venete che vogliono il tie-break 0-3

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Chieri e Conegliano, terminata con il punteggio di 2-1. Le venete hanno iniziato bene, cercando comunque di portare la sfida al tie-break. Per aggiornamenti in tempo reale sulla gara e sui risultati di Milano-Perugia, clicca sul link dedicato alla diretta. Restiamo aggiornati sugli eventi più recenti del campionato di serie A femminile 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 4-5 Nemeth, di astuzia, la gioca sul braccio di Zhu mandando fuori la palla. 3-5 Ottima diagonale della svedese che deve ritrovarsi. 3-4 Parallela vincente di Haak. 3-3 Muro vincente di Chieri, con Haak che sbaglia in copertura. 2-3 Disastro di Conegliano, con Wolosz che anticipa De Gennaro e con Gabi che non riesce a mandare dall'altra parte una palla facile. 1-3 La parallela di Nervini apre le danze a Chieri nel parziale. Coach Negro chiama time-out in apertura di quarto set! 0-3 Attacco in zona di conflitto per Haak! 0-2 Ancora la brasiliana che piazza il pallonetto spinto a due mani.

